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Без шансов: опубликовано видео момента жуткого ДТП с такси в Киеве

воскресенье, 29 марта 2020, 15:00
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В сети появилось видео жуткого ДТП в Киеве, в котором в такси погибла женщина.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

На видео видно, что такси на высокой скорости врезалось в конструкцию пешеходного перехода и от силы удара оказалось среди дороги.

От удара, который пришелся на правую сторону авто, где сидела пассажирка, она скончалась на месте.

ДТП произошло 26 марта на Воздухофлотском проспекте.

Как сообщал "Апостроф", недалеко от Киева мотоциклист с пассажиркой попали в смертельное ДТП - водитель и девушка погибли на месте. Девушке в результате ЧП оторвало голову.

Ранее компания молодежи попала в ДТП с переворотом на мосту Патона в Киеве. В сети опубликовали видео из салона за несколько мгновений до столкновения с переворотом.

Также, в Киеве полицейские задержали пьяного водителя автомобиля, который пытался доказать правоохранителям, что не употреблял спиртные напитки.

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