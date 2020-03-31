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Снег и солнце: появилось яркое видео погодного "апокалипсиса" в Киеве

вторник, 31 марта 2020, 13:24
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Во вторник, 31 марта, при ярком весеннем солнце в столице Украины неожиданно пошел снег.

Видео погодной аномалии опубликовала на своей Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

"Когда летом - дождь сквозь солнце, видела и не раз. Но вот солнце со снегом - не припомню", - написала она в подписи к опубликованному видео.


Это необычное явление погоды синоптик просит не считать дурным предзнаменование или еще какой-либо приметой. Всему есть свое логическое объяснение.

"Не привлекаем предрассудки - просто антициклон отодвигает атмосферный фронт, солнце с высоким атмосферным давлением давит, фронт отбивается снежинками. Снег — потому что зашел арктический воздух", - объяснила Наталка Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик предупреждала, что с понедельника, 30 марта, в Украине резко похолодает.

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