В Киеве нарушитель карантина влетел на деньги: фото "героя"

За повторное нарушение правил карантина владелец кафе на улице Вышгородской в Киеве заплатит административный штраф.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, опубликовав заретушированное фото нарушителя.

Как сказано в сообщении, предприниматель, несмотря на карантинные мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции, не прекратил деятельность кафе по продаже кондитерской продукции. Даже после профилактической беседы, которую на днях провели с предпринимателем полицейские, он продолжал торговать.

Об открытом во время карантина кафе на улице Вышгородской полицейским сообщили прохожие. Прибыв по указанному адресу, правоохранители убедились, что заведение действительно работает.

"При общении с гражданами участковые офицеры полиции также узнали, что местные жители уже неоднократно делали замечания владельцу, однако он игнорировал подобные обращения. Кроме этого, мужчина пренебрегает установленными карантинными ограничениями и общается с покупателями без средств индивидуальной защиты", - сказано в сообщении полицейской пресс-службы.

В Подольском управления полиции составили в отношении 40-летнего предпринимателя был составлен протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Протокол для принятия решения направлен в Подольский районный суд Киева.

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