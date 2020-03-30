Глава киевской полиции Андрей Крищенко допустил, что установление комендантского часа в столице могло бы сдержать возможную волну мародерства, ведь все магазины, кроме продуктовых, закрыты, и искушение у преступников велико. Запретят ли в Киеве выходить на улицы и нужно ли это вообще, разбирался "Апостроф".

Что говорит закон

По словам Крищенко, на данный момент полиция Киева не зафиксировала роста преступности. Более того, на улицы столицы вышло дополнительно 250 патрулей.

"Мы все равно будем усиливать наряды, так как будем противодействовать уличным преступлениям и возможным фактам мародерства. Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время", - заявил Крищенко в интервью СМИ.

Но здесь стоит отметить, что просто так, по решению Кабмина, запретить людям выходить на улицы, а по факту - ввести комендантский час, по всей Украине или в каком-либо отдельно взятом городе нельзя. Для такого серьезного ограничения нужно вводить режим чрезвычайного положения (не ситуации, как сейчас, а именно положения). А для этого нужен указ президента и добрая воля парламента.

Есть ли у власти такие планы – вообще непонятно. Например, глава Минздрава Илья Емец (в воскресенье, 29 марта, подал в отставку) на днях призвал парламентариев проголосовать за режим чрезвычайного положения. Замглавы МВД Антон Геращенко также допустил сценарий введения ЧП, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться. А вот глава МВД Арсен Аваков уверял, что вводить режим ЧП не нужно.

Но даже если ВР и решится на чрезвычайное положение, комендантский час все равно будет незаконной мерой. Все дело в том, что согласно закону "О правовом режиме чрезвычайного положения", запрет находиться на улицах и в других общественных местах в определенное время суток может быть установлен, если режим ЧП вводится в связи с массовыми нарушениями общественного порядка. Если же ЧП вводится по причине пандемии, то максимум что может быть – ограничение свободы передвижения, но не полный запрет.

Что говорят в МВД

Впрочем, в МВД уверяют, что пока не будут настаивать на введении комендантского часа.

"Это был вопрос начальнику полиции, он ответил и сказал свое мнение. Но это не есть официальная позиция МВД", - пояснили "Апострофу" в руководстве МВД.

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Идея о введении комендантского часа пока только как ружье, которое висит на стене, но стрелять из которого пока не собираются.

"Сейчас об этом нет речи. Это просто имеется в виду, как вариант противодействия преступности и распространению коронавируса, - пояснил "Апострофу" советник главы МВД Зорян Шкиряк. – Комендантский час на сегодняшний день вводится уже во многих европейских странах. Если мы посмотрим на практику реального сдерживания этого заболевания, то увидим, что его распространение сдерживается там, где вводятся достаточно жесткие ограничительные меры. Но на данном этапе речи о комендантском часе нет. Надеюсь, что мы справимся и без этой меры".

Как это поможет

По мнению сопредседателя "Харьковской правозащитной группы" Евгения Захарова, необходимости вводить комендантский час на данный момент, действительно, нет.

"Я не согласен, что нужно вводить комендантский час. Разве увеличилась преступность за это время? В полиции говорят о будущем мародерстве, но я не думаю, что будет все так плохо. Сейчас нам это ни к чему. Достаточно и тех ограничительных мер, которые уже ввели", - говорит "Апострофу" Захаров.

Однако очевидно, что в ближайшие 4 недели ситуация будет стремительно меняться, и напряжение в обществе будет только расти: Кабмин продлил действие карантина еще на месяц, до 24 апреля, а значит, финансовое положение украинцев с каждым днем будет только ухудшаться. Как следствие, по словам экспертов, опрошенных "Апострофом", кривая преступности может поползти резко вверх.

"По данным статистики, порядка 50% граждан Украины, в частности Киева, живут от зарплаты до зарплаты и от пенсии до пенсии, - говорит "Апострофу" известный правозащитник Эдуард Багиров. - Отсутствие работы и доходов приводит к отсутствию продуктов питания. А когда дома нет еды, включается инстинкт самосохранения, и человек, который ранее соблюдал законы, совершает грабежи, кражи и другие тяжкие преступления. Поэтому, неважно, какие меры предпримет полиция. В Киеве минимум миллион человек буквально через пару недель почувствуют голод, отсутствие денег, продуктов. И люди будут знать, где добыть эти продукты".

Но дело в том, что введение комендантского часа вряд ли способно сдержать вал будущей преступности. Во-первых, для этого нужны ресурсы.

"Комендантский час совсем не является панацеей от мародерства, - уверяет "Апостроф" эксперт в сфере безопасности Сергей Шабовта. - Чтобы избежать мародерства, на улицы нужно выводить огромное количество правоохранителей. А где их взять? У МВД нет таких сил и средств. Они не смогут этого сделать физически".

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Во-вторых, в ситуации личного финансового кризиса у украинцев, полицейские ограничения не смогут быть эффективными.

"Например, лично у меня диабет. У меня заканчиваются лекарства и деньги. А если я не приму лекарства, то через неделю я умру. Куда я пойду? В ближайшую аптеку. И неважно, стоит ли там полицейский с оружием. Это никого не остановит, - добавляет Эдуард Багиров. – Поэтому, меры, о которых говорят в полиции, по сути, правильные, но не помогут избежать массовых грабежей. Последствия могут быть очень серьезными, и регулировать их комендантским часом или введением чрезвычайного положения не выйдет".

Но как тогда удержать ситуацию под контролем? Например, поддержать частные компании, охраняющие сейчас пустые ТЦ и магазины.

"Каким образом КГГА, рассуждая о неких специальных предприятиях, критической инфраструктуре, силах и средствах, которые должны быть активно задействованы в борьбе с пандемией, выдавая специальные билеты на проезд в общественном транспорте, исключило из этих списков охранные компании? А ведь они продолжают осуществлять физическую охрану объектов государственной и частной собственности", - отмечает Сергей Шабовта.

Впрочем, наиболее действенными мерами по сдерживанию преступности должны стать экономические шаги правительства.

"Премьер-министру совместно с Нацбанком уже сегодня необходимо принимать решение о предоставлении беспроцентной финансовой помощи населению. Это поможет людям приобретать продукты питания", - резюмировал Эдуард Багиров.