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В Киеве женщина с ребенком нагло украла цветы с клумбы и "прославилась": фото

вторник, 31 марта 2020, 13:58
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Во вторник, 31 марта, в Киеве зафиксировали воровку цветов, которая пришла на клумбу с ребенком.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в парке в районе Позняков. Там мать с сыном пришли на клумбу и сорвали высаженные коммунальными службами цветы.

"Яжемать" отправила сына на клумбу, ребенок вырвал цветок без корешка. Потом подошла сама и вырвала все до одного. На замечание сказала, что "это для красоты", - описали ситуацию в сети.

Пользователи сети прокомментировали поступок женщины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в Голосеевском районе женщина украла цветы с памятной доски погибшим участникам войны с Россией. Она целенаправленно подошла к мемориалу и забрала букеты.

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