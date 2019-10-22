В Киеве женщина украла цветы с мемориала погибшим бойцам АТО: сеть возмутило видео

В Киеве в Голосеевском районе женщина украла цветы с памятной доски погибшим участникам войны с Россией.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На видео видно, как женщина целенаправленно идет к памятной доске погибшим бойцам, забирает цветы и уходит.

Как сообщал "Апостроф", в Днепре на Хортице водители запарковались на дубовой аллее, которую посадили на честь погибших бойцов АТО.

Также 8 октября, в Голосеевском районе столицы вандалы облили краской памятник бойцам АТО. Инцидент произошел в парке, где установлена табличка погибшим борцам за свободу и независимость Украины в антитеррористической операции на востоке страны. Неравнодушные граждане заметили, что памятник осквернили. Они отмыли его и вызвали на место полицию.