RU  UA  EN

среда, 1 апреля
  • НБУ:USD 27.40
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.40
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

1 апреля

15:35
49-летняя Клаудия Шиффер блеснула стройной фигурой и поделилась отношением к возрасту Lime
14:12
Настя Каменских объяснила, почему не носит обручальное кольцо Lime
14:07
США обошли Китай по смертности от коронавируса: названа жуткая цифра
13:46
Мы тебя не выбирали: команда "Лиги смеха" сорвала овации зала шуткой о Зеленском Lime
13:30
Джамала показала фото с животиком и рассказала о сложностях второй беременности Lime
13:17
Звезда "Мстителей" справился с коронавирусом, но не может попасть домой Lime
13:02
Я не знаю, где правда: певица Лолита отличилась новым заявлением об аннексии Крыма Lime
12:28
Владимир Остапчук заявил о романе со звездой "Дизель Шоу" - вот только ему не поверили Lime
12:05
Рианна планирует стать матерью "с партнером или без него" Lime
11:50
Самое искреннее состояние женщины: Даша Астафьева объяснила, зачем она обнажается Lime
11:39
Князь Монако выздоровел от коронавируса и рассказал о его последствиях Lime
11:24
Организаторы Евровидения раскрыли подробности большого онлайн-шоу - зрители услышат все песни 2020 года Lime
Все новости

В Киеве появится волнообразный мост для пешеходов: опубликовано интересное фото

среда, 01 апреля 2020, 15:00
переглянути новину українською

В Киеве между Оболонской набережной и Оболонским островом появится новый пешеходный мост необычной формы.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Типичный Киев".

Как рассказал автор проекта, архитектор Андрей Миргородский, новый мост позволит создать туристический кольцевой маршрут вокруг залива, который объединит набережную парка «Наталка» и новый пляж на Оболонском острове. Там обустроят зону для барбекю, а со стороны русла Днепра может появится причал.

Сейчас проект моста находится на этапе разработки. Его предварительная длина составляет 130-140 метров, а несущие конструкции будут выполнены в виде волн. К центру они растут, а ближе к краям конструкции — «затухают».

Мост оснастят динамической подсветкой. К тому же, пешеходную зону сделают доступной для маломобильных групп. Будет ли на мосту велодорожка, пока не решили.

Построить новый пешеходный мост на Оболони планируют за счет инвестора. Предварительная стоимость конструкции — до 100 млн грн. Завершить строительство планируют уже в 2020 году.

Как сообщал "Апостроф", на днях в Подольском районе Киева прорвало теплотрассу, кипятком залило улицы.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Киевляне и коронавирус: что можно делать при тотальном запрете

Станет лучше, но есть нюансы: как запускают 4G в столичном метро

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: