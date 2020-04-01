В Киеве появится волнообразный мост для пешеходов: опубликовано интересное фото

В Киеве между Оболонской набережной и Оболонским островом появится новый пешеходный мост необычной формы.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Типичный Киев".

Как рассказал автор проекта, архитектор Андрей Миргородский, новый мост позволит создать туристический кольцевой маршрут вокруг залива, который объединит набережную парка «Наталка» и новый пляж на Оболонском острове. Там обустроят зону для барбекю, а со стороны русла Днепра может появится причал.

Сейчас проект моста находится на этапе разработки. Его предварительная длина составляет 130-140 метров, а несущие конструкции будут выполнены в виде волн. К центру они растут, а ближе к краям конструкции — «затухают».

Мост оснастят динамической подсветкой. К тому же, пешеходную зону сделают доступной для маломобильных групп. Будет ли на мосту велодорожка, пока не решили.

Построить новый пешеходный мост на Оболони планируют за счет инвестора. Предварительная стоимость конструкции — до 100 млн грн. Завершить строительство планируют уже в 2020 году.

Как сообщал "Апостроф", на днях в Подольском районе Киева прорвало теплотрассу, кипятком залило улицы.