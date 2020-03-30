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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Сауну заказывали? В сети показали фото и видео серьезного ЧП в Киеве

понедельник, 30 марта 2020, 18:28
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В Подольском районе Киева прорвало теплотрассу, кипятком залило улицы.

Об этом сообщает "Киев Сейчас".

На улице Ярославской прорвало теплотрассу, улицу залило кипятком.

От этого просел асфальт на проезжей части и на тротуаре.

Сейчас на месте проводится ремонт.

Движение в сторону Межигорской открыто.

Напомним, что в Киеве на мосту Патона произошел прорыв трубопровода, из-за чего с сооружения прямо в Днепр начал стекать огромный поток горячей воды.

Подробнее читайте про аварии в Киеве в материале "Апострофа": "Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить.

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