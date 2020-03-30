Сауну заказывали? В сети показали фото и видео серьезного ЧП в Киеве

В Подольском районе Киева прорвало теплотрассу, кипятком залило улицы.
Об этом сообщает "Киев Сейчас".
На улице Ярославской прорвало теплотрассу, улицу залило кипятком.
От этого просел асфальт на проезжей части и на тротуаре.
Сейчас на месте проводится ремонт.
Движение в сторону Межигорской открыто.
Напомним, что в Киеве на мосту Патона произошел прорыв трубопровода, из-за чего с сооружения прямо в Днепр начал стекать огромный поток горячей воды.
Подробнее читайте про аварии в Киеве в материале "Апострофа": "Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить.