Херсон закрывают на жесткий карантин из-за вспышки коронавируса: громкие подробности

С четверга, 2 апреля, городские власти закрывают Херсон на строгий карантин, окружив город блокпостами, из-за коронавируса в области.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщил заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков в Facebook.

"42-летний житель Херсона поступил в больницу с пневмонией. К сожалению, сегодня факт заражения подтвердил второй тест на коронавирус. Все врачи, которые контактировали с больным, уже отправлены на обсервацию. Члены семьи больного: отец, мать, жена и ребенок также на наблюдении", – рассказал Казаков о больном в Херсоне.

По словам чиновника, семья проживает в подъезде многоквартирного дома в микрорайоне Шумеский. В ближайшее время в помещении проведут дезинфекцию.

"Ровно в полночь Херсон будет закрыт на карантин. На въезде и выезде будут стоять пять блокпостов. Прошу граждан сохранять спокойствие, оставаться дома и при наличии первых симптомов обращаться к своему семейному врачу", – добавил Козаков.

"В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным", – рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев..

Вместе с тем, Гусев не сообщил, кто именно стал жертвой заболевания. По его словам, состояние девушки, которая заболела несколько недель назад и находится в больнице, имеет положительную динамику.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по состоянию на вечер 1 апреля в Украине зафиксировано почти 800 случаев коронавирусной болезни.