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Киев остановился в пробках, несмотря на карантин: карта

четверг, 02 апреля 2020, 10:05
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Утром в четверг, 2 апреля, в Киеве, несмотря на карантин, образовались солидные пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Сложно проехать по улице Набережно-Крещатицкой, бульвару Тараса Шевченкою, проспекту Степана Бандеры.

Так, автомобили стоят в тянучках на проспектах Победы, Воздухофлотском, Леся Курбаса и Степана Бандеры. Сложно проехать по улицам Богатырской и Покровской.

Наблюдаются небольшие заторы на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и Елены Телиги, бульваре Тараса Шевченко.

На мостах - Северном, Южном и Метро - авто стоят в направлении правого берега. На левом берегу пробки на Броварском проспекте и проспекте Юрия Гагарина. Также стоят улицы Гната Хоткевича и Магнитогорская.

Ранее "Апостроф" сообщал, что продуктовые рынки в Киеве не будут открывать во время карантина, несмотря на заявление Министерства здравоохранения о том, что их можно открывать, но при соблюдении определенных условий.

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