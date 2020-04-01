Будут ли работать продуктовые рынки в Киеве во время карантина: власти дали ответ

Продуктовые рынки в Киеве не будут открывать во время карантина, несмотря на заявление Министерства здравоохранения о том, что их можно открывать, но при соблюдении определенных условий.

Коронавирус убил свыше 42 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге.

"Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, заявленную Министерством здравоохранения, отмечу: Киев пока рынки не будет открывать! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Недостатка продуктов сегодня нет", – сказал Кличко.

Он напомнил, что распространение коронавируса в Китае началось именно с одного из местных рынков.

"А относительно рынков, количества людей на них и другого – напомню, откуда ситуация разогналась в Ухане!" – подчеркнул Кличко.

Отметим, ранее Минздрав определил условия, при выполнении которых продуктовым рынкам разрешено возобновить работу во время карантина.

Соответствующее постановление, подписанное заместителем министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко обнародовано на сайте Минздрава.

Рынки могут работать при соблюдении следующих условий:

зарегистрированный производитель пищевой продукции;

пребывания не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка;

предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.

Ранее "Апостроф" сообщал, за последние сутки коронавирусом COVID-19 в Киеве заболели 25 человек, среди них младенец.

Напомним, что по состоянию на утро 1 апреля в Украине у 669 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.