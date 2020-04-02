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Задыхался, но в больницу не взяли: под Киевом разгорелся скандал вокруг больного коронавирусом

четверг, 02 апреля 2020, 11:58
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В Киеве больного коронавирусом, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу, повезли обратно домой на самоизоляцию из-за отказа медиков его госпитализировать.

Об этом в Facebook сообщил директор Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок.

По его словам, человек долгое время находился на самоизоляции после контакта с больной Covid-19 матерью и был под круглосуточным наблюдением врачей.

"Состояние больного без положительной динамики, беспокоит нарастающая одышка, усиливающаяся при незначительной физической нагрузке, кашель с выделением темноватой мокроты, температура за последние сутки была до 36,6°С", - написал Черенок.

Поскольку у него ухудшилось состояние, врачи приняли решение инфицированного перевести на стационарное лечение.

Согласие на госпитализацию дала Киевская городская больница. Впрочем, отмечает Черенок, сначала возникли трудности с транспортировкой больного: у медиков "скорой" не было средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЭМП) требовали от пациента направления и лабораторного подтверждения инфицирования. Поиском справок занимались сами врачи, которые наблюдали за мужчиной.

"И самое интересное - в 19:48 мне позвонила врач ЦПМСД и сообщила, что дежурный врач инфекционного отделения КГКБ №9 отказал в госпитализации (хотя он сам согласовал по телефону госпитализацию после описания врачом ЦПМСД клиники пациента и показателей сатурации). Как я понял, врач принимает пациентов только с сатурацией менее 92 (хотя по приказу №722 менее 93)", - написал Черенок.

Он отметил, что "пациент с подтвержденным COVID-19 снова доставлен домой на самоизоляцию, хотя по приказу МОЗ Украины он подпадал под клинические критерии госпитализации".

Как сообщал "Апостроф", в Украине лечение пациента, больного COVID-19 обойдется в сумму в 5-10 тыс. гривен, хотя в Министерстве здравоохранения украинцам обещали бесплатное лечение от коронавируса.

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