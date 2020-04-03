В Киеве вспыхнул крупный пожар возле новостроек: видео

В пятницу, 3 апреля, в Киеве на Виноградаре произошел пожар.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"На Виноградаре горят остатки садов. Именно тех садов, где активно строятся новые ЖК и ТЦ", - написали в сети.

Также отмечают, что в некоторых местах полиция даже перекрыла движение. Из-за дыма там затрудненная видимость.

В социальных сетях опубликовали видео пылающего огня. На нем видно, что почти все окутано дымом из-за пожара.

Как сообщал "Апостроф", в Ирпене Киевской области вспыхнул пожар, вероятно, горела сухая трава. Совсем близко от очага возгорания находились многоквартирные дома. Если бы пожар вовремя не ликвидировали, то была опасность, что огонь перекинется на них.