RU  UA  EN

четверг, 2 апреля
  • НБУ:USD 27.40
  • НБУ:EUR 29.95
НБУ:USD  27.40
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

2 апреля

07:12
Готовим дома квашеную капусту: простой рецепт и секреты хрустящей закуски Lime

1 апреля

23:29
Нью-Йорк перегнал Китай по числу зараженных коронавирусом: в сети показали жуткие фото и видео
22:10
100 тысяч зараженных за сутки: коронавирус атакует мир с новой силой
19:50
Украинский ведущий рассказал о приключениях на Мадагаскаре - его история заставит полюбить такси в Киеве Lime
19:43
В Италии снова "бушует" коронавирус: статистика на 1 апреля
18:54
Британец угодил в Книгу рекордов Гиннесса, ведь он - старейший человек на планете Lime
18:25
Беременная Алина Гросу и внедорожник от alyona alyona: кому из знаменитостей не стоит верить 1 апреля Lime
18:12
Потап и Позитив запустили собственное YouTube-шоу 2POPODCAST Lime
18:09
Планета закрыта на карантин: пандемия коронавируса попала на обложки топ-изданий мира, фото
17:53
Почему в дни карантина советуют пить чай с куркумой: свойства и рецепт приготовления Lime
17:20
Ни одного в маске: в Москве тысячи военных в разгар коронавируса репетируют парад 9 мая, видео
16:59
Над Арктикой заметили озоновую дыру рекордных размеров: как она выглядит
Все новости

Примчались пожарные: под Киевом произошло серьезное ЧП возле многоэтажек, фото

четверг, 02 апреля 2020, 07:30
переглянути новину українською

В Ирпене Киевской области вспыхнул пожар, вероятно, горела сухая трава.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

На место происшествия прибыло несколько единиц пожарной техники, спустя некоторое время возгорание ликвидировали.

В сети появилось фото пожара, где видно, что совсем близко от очага возгорания находятся многоквартирные дома и если бы пожар вовремя не ликвидировали, то была опасность, что огонь перекинется на них.

Подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее возле въезда в Киев со стороны Житомирской трассы неизвестные подожгли сухостой травы и тростника. В это время всегда рыбаки-браконьеры прочищают себе проход к рыбным местам на берегу здешних водоемов.

Напомним, что в понедельник, 23 марта в Киеве вспыхнул пожар в торговом центре River Mall, который расположен в районе станции метро "Осокорки".

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Киевляне и коронавирус: что можно делать при тотальном запрете

Станет лучше, но есть нюансы: как запускают 4G в столичном метро

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: