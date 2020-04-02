Примчались пожарные: под Киевом произошло серьезное ЧП возле многоэтажек, фото

В Ирпене Киевской области вспыхнул пожар, вероятно, горела сухая трава.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

На место происшествия прибыло несколько единиц пожарной техники, спустя некоторое время возгорание ликвидировали.

В сети появилось фото пожара, где видно, что совсем близко от очага возгорания находятся многоквартирные дома и если бы пожар вовремя не ликвидировали, то была опасность, что огонь перекинется на них.

Подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее возле въезда в Киев со стороны Житомирской трассы неизвестные подожгли сухостой травы и тростника. В это время всегда рыбаки-браконьеры прочищают себе проход к рыбным местам на берегу здешних водоемов.

Напомним, что в понедельник, 23 марта в Киеве вспыхнул пожар в торговом центре River Mall, который расположен в районе станции метро "Осокорки".