В Киеве водитель такси устроил серьезное ДТП возле кладбища: фото и видео

В субботу утром, 4 апреля, в Киеве возле Байкового кладбища произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Авария случилась на улице Гринченко. По предварительным данным, водитель автомобиля мари Skoda, службы такси Bolt, повернул налево с правого ряда и подрезал авто Geely. Последняя после сильного бокового удара влетела в столб.

"Жена за рулем и муж-пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, получили травмы, жена госпитализирована, муж от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

На месте работала полиция и следственно-оперативная группа. Подробности и причины ДТП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", на одном из участков трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло смертельное ДТП: там столкнулись КамАЗ и Fiat Doblo.