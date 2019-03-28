Pussy Riot стали персонажами знаменитого мультсериала "Симпсоны": опубликовано видео

Персонажами очередной серии мультсериала "Симпсоны" стали школьницы в балаклавах, которые вдохновляются акциями панк-группы Pussy Riot.

Соответствующий фрагмент эпизода под названием "Bart vs. Itchy & Scratchy" (Барт против Щекотки и Царапки) был опубликован на Youtube канале "Animation on Fox".

Герои выпуска - три школьницы, участницы группы Bossy Riot, к которым присоединяется Барт Симпсон. Они устраивают различные провокационные акции в своем городе.

В частности, они забираются в офис директора школы Скиннера, забрызгивают кабинет розовой краской и пишут на стене фразу: "Сандалии навсегда". Затем директор заходит в кабинет и говорит: "Я не веду переговоров с террористами, я просто сдаюсь". После этого он берет микрофон и объявляет, что запрет на сандалии в школе снят.

Участник Pussy Riot Петр Верзилов в своем "Твиттере" назвал пародию "мегабомбой и супермечтой".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", активисты группы Pussy Riot устроили в прямом эфире шведского телевидения акцию против строительства газопровода "Северный поток-2".