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Facebook получит абсолютно новый дизайн: фото и видео презентации

вторник, 30 апреля 2019, 22:52
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Создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг показал, как уже в ближайшее время будет выглядит обновленный сайт его детища.

Презентация состоялась во время конференции F8 и транслировалась онлайн на странице Цукерберга в Facebook.

Обновленный дизайн, получивший название FB5, в первую очередь будет усовершенствован ради обеспечения конфиденциальности данных пользователей.

Визуально сайт ожидают также значительные изменения. В частности, исчезнет фирменная синяя "шапка" сайта. Дизайн будет выполнен в минималистическом стиле.

Важным элементом в новом дизайне станут "истории", которые публикуются пользователями и исчезают спустя 24 часа.

По мнению Цукерберга, новый дизайн позволит пользователям упростить общение и облегчить возможность делится новостями и информацией в группах.

Обновленный сайт запустят в ближайшие месяцы, а приложения для iOS и Android - в ближайшее время. Точные даты пока не называются.

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