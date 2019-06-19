Facebook ввел важное изменение, которое коснется каждого

Facebook изменил алгоритм, отвечающий за сортировку и показ пользователю комментариев под постами.

Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Отмечается, что теперь "качественные" комментарии будут выводиться вверх, а низкокачественные – вниз ветки. Качество комментариев будет определяться исходя из сигналов взаимодействия с ними, модерации в соответствие с политикой Facebook (цензурность), а также предпочтения пользователей (лайки на них).

"Чтобы улучшить релевантность и качество, мы начнем выделять комментарии к публичным записям в следующих случаях: когда с этими комментариями взаимодействовала страница или лицо, являющееся автором поста; когда эти комментарии или реакции были оставлены друзьями автора поста", - сообщили в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз решил разрушить ее монополию, призвав правительство привлечь Марка Цукерберга к ответственности за нарушения личной безопасности граждан США.