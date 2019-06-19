RU  UA  EN

среда, 19 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

19 июня

00:28
Facebook ввел важное изменение, которое коснется каждого

18 июня

23:55
В Киеве пьяный неадекват напал с ножом на медиков: опубликовано фото
23:27
Повторение катастрофы: жители Армянска вновь жалуются на симптомы отравления
22:55
В аэропорту Киева пассажиры взбунтовались и заблокировали терминал
22:24
В США решили передать Украине серьезную военную помощь: названа сумма
21:50
В ЦИК заявили о невозможности участия арестованного экс-регионала в выборах
21:44
Украинский кикбоксер уничтожил россиянина в финале Кубка мира
21:20
Нужно поднимать страну: Тимошенко рассказала, зачем идет на выборы
21:05
"Карпаты" назвали имя главного тренера на следующий сезон
20:57
В Генштабе посчитали российские войска, которые угрожают Украине
20:26
Испанский клуб принял неожиданное решение по украинскому нападающему
20:26
В Киеве из-под земли забил новый "фонтан": фото и видео прорыва
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Facebook ввел важное изменение, которое коснется каждого

среда, 19 июня 2019, 00:28
переглянути новину українською

Facebook изменил алгоритм, отвечающий за сортировку и показ пользователю комментариев под постами.

Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Отмечается, что теперь "качественные" комментарии будут выводиться вверх, а низкокачественные – вниз ветки. Качество комментариев будет определяться исходя из сигналов взаимодействия с ними, модерации в соответствие с политикой Facebook (цензурность), а также предпочтения пользователей (лайки на них).

"Чтобы улучшить релевантность и качество, мы начнем выделять комментарии к публичным записям в следующих случаях: когда с этими комментариями взаимодействовала страница или лицо, являющееся автором поста; когда эти комментарии или реакции были оставлены друзьями автора поста", - сообщили в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз решил разрушить ее монополию, призвав правительство привлечь Марка Цукерберга к ответственности за нарушения личной безопасности граждан США.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мы делаем ставку на классическую журналистику – Юрий Сугак

Как хвост виляет собакой: чем заканчиваются информационные войны в украинских реалиях

ТВ переходит на украинский язык: иглу России сломали, но есть несколько угроз

В Украине нашли средство против главного оружия Кремля на Донбассе, но есть нюанс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: