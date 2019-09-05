Известный телеканал в Украине хотят лишить лицензии: подробности скандала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала NewsOne за язык страны-агрессора (Россия) в эфире.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ".

"Национальный совет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne - ред.). И здесь я хочу сказать, что Национальный совет ни в коем случае не закрывает канал, не отнимает лицензию - мы обращаемся в суд, чтобы он принял свое решение, ведь действительно очень сложный вопрос. И поэтому это также означает, что канал с сегодняшнего дня не прекращает вещание. Просим, чтобы никто этим не манипулировал. Он работает, никто не теряет работу, не выходит на улицу, пока суд не рассмотрит этого вопроса", - прокомментировала первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Кроме этого, признаны разжигания телеканалом национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире NewsOne в период с 6 июня по 8 июля. В частности, в эфире за 8 июля ведущие и участники телепрограмм обсуждали идею проведения совместного телемоста с российским телеканалом "Россия24" под названием "Надо поговорить", а также его дальнейшую отмену.

Также NewsOne нарушил некоторые пункты законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации". Потому Нацсовет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание.

После того, как член Нацсовета Сергей Костинский зачитал проект решения, директор телеканала NewsOne Юрий Будяк заявил, что во время заседания происходит "политическое судилище, потому что уже много лет осуществляется давление на телеканал NewsOne".

"Все зачитанные к нам претензии касаются не журналистов и ведущих, а гостей, которые в прямом эфире имеют право на собственное мнение. Более того, мы считаем, что именно назначение проверки и проведение сегодняшнего заседания полностью незаконные, и с этим далее наш адвокат юридически докажет нашу позицию", - заявил он.

В то же время наработанный регулятором проект решения Будяк назвал "субъективной точкой зрения" и "мнением сотрудников аппарата Национального совета".

Со своей стороны народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин, который также является и ведущим на NewsOne, возразил, что в его высказываниях, озвученных в эфире телеканала, есть признаки нарушения действующего законодательства.

"Я не вижу в моих высказываниях, ни в высказываниях господина Рабиновича, никаких признаков и попыток дискриминировать какую-то этническую группу или установившуюся социальную группу", - сказал он.

При этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") назвал "позором свободы слова" решение Нацсовета.

"Я хочу стать на защиту журналистов... Речь идет об ответственности журналистов за действия гостей в студии, фактически это сейчас инкриминируется лицензиату... Я считаю, в данном проекте решения не доказана вина лицензиата. Подчеркиваю, это моя личная позиция... Считаю эти обвинения абсурдными. В данном случае нет оснований обращаться в суд относительно прекращения действия лицензии для лицензиата. Это действительно будет позором для свободы слова, если такое решение будет принято", - заявил депутат.

В целом обсуждение длилось около двух часов.

Как сообщал "Апостроф", все телевизионное пространство Украины разделено между шестью олигархами.