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Ученые нашли древнюю пирамиду, спрятанную под землей: опубликованы фото

воскресенье, 23 декабря 2018, 04:43

В Индонезии ученые обнаружили огромную пирамидоподобную структуру.

Об этом сообщает ресурс Science Alert.

По данным ученых, находка может представлять собой остатки древнего храма, скрывавшегося под землей в течение тысячелетий.

"Курган, получивший название Гунунг Паданг, находится на вершине горы Паданг (Индонезия) и известен с начала XIX века. Он получил статус археологического памятника благодаря каменным колоннам, которые считаются остатками крупного культового сооружения", - говорится в сообщении.

В частности, исследователи применили радиолокационное сканирование, рентгеновскую томографию, бурение скважин, 2D- и 3D-технологии и традиционные раскопки. Они установили, что курган и окружающая его площадь в 15 гектаров являются искусственными.

"Хотя скрытая структура может внешне напоминать пирамиду, она отличается от аналогичных пирамид, построенных майя. Пирамиды майя имеют тенденцию быть симметричными, а эта структура является вытянутой с полукруглым выступом. Это уникальный храм", - сказал руководитель исследовательского проекта Дэйни Хилман Натавиджа.

Отмечается, что радиоуглеродный анализ показал, что скрытая в холме пирамида состоит из нескольких слоев. Первому слою, по оценкам ученых, от 3000 до 3500 лет. Второму - от 7500 до 8300 лет. А третьему, самому древнему, - около 28 тысяч лет. То есть его возвели задолго до строительства египетских пирамид.

Также исследователи отмечают о наличии полостей внутри пирамиды, что может указывать на потайные комнаты, которые теоретически смогут ответить на целый ряд важных научных вопросов.

Как сообщал "Апостроф", под пирамидой Луны в древнем мексиканском городе Теотиуакан археологи обнаружили секретный тоннель, построенный еще до прихода ацтеков.

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