Чудеса стали реальностью: в сети показали рисунок марсолета Илона Маска, опубликованный 70 лет назад

В сети опубликовали фото старого снимка марсолета, о создании которого сейчас заявил Илон Маск.

Об этом сообщает писатель Владимир Спиваковский на своей странице в Facebook.

"Вот Falcon Heavy SpaceX's Starship Илона Маска для полетов на Луну и на Марс. А вот прототип. Посмотрите на обложку журнала 1947 года, в котором публиковался популярный для читателей сериал Гарольда Шермана о полетах на Луну", - написал он.

Также писатель опубликовал для сравнения две фотографии.

"Тут важно не только то, что законы космоса действуют одинаково во все времена. Тут важно то, что и сейчас наверняка есть чудаки, которые что-то пишут и рисуют… А через 70 лет их чудеса воплотятся в жизнь", - заявил Спиваковский.

Как сообщал "Апостроф", компания Маска запустила первый в мире подземный тоннель и показала видео.