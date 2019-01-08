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В сеть слили дизайн нового iPhone XI: опубликовано видео

вторник, 08 января 2019, 23:46

В сети появился обзор еще не анонсированного iPhone XI.

Об этом сообщает 4PDA.

Эксклюзивные рендеры опубликовал инсайдер под псевдонимом OnLeaks. Самая главная "изюминка" новинки - необычный фотомодуль с нетипичным для Apple количеством сенсоров. Это квадратная площадка на задней панели смартфона с нелинейным расположением сенсоров и LED-вспышкой из четырех светодиодов.

По данным OnLeaks, iPhone 2019 года все еще находится на этапе разработки, и до релиза дизайн гаджета может быть несколько изменен. Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить три новых iPhone: бюджетный вариант и два флагмана, которые изменят iPhone Xs и iPhone Xs Max.

Неизвестно, какая именно модель представлена на рендере, но скорее всего, речь идет об одной из старших моделей. Несмотря на то, что до анонса iPhone XI осталось около девяти месяцев, дизайн аппарата также подтвердил другой известный инсайдер IceUniverce, чьи прогнозы часто оправдывались.

Компания Apple утечку официально никак не прокомментировала. Релиз новой линейки iPhone традиционно должен состояться в сентябре этого года.

Как сообщал "Апостроф", на презентации 2018 года компания Apple представила новые ноутбук MacBook Air, настольный компьютер Mac mini, а также планшет iPad Pro.

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