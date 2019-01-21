Ученые обнаружили "выключатель" смертельной болезни: подробности

У представителей мужского пола присутствует особый ген, который регулирует процесс развития онкологических образований предстательной железы.

Об этом сообщает журнал Nature.

Так, он указывает на высокий риск распространения рака и быстрое разрастание опухоли и развитие метастаз. К такому выводу пришли генетики из Ратгерского университета в США.

Теперь исследователи испытывают смешанную терапию, направленную против рака простаты, — она включает в себя двухэтапное лечение, которое подавляет активность гена NSD2 и лечение активными веществами уже обнаруженной опухоли.

Пока лабораторные исследования проводятся только на мышах, однако исследователи считают, что технология может быть адаптирована для лечения людей.

Как сообщал "Апостроф", ученые сделали сенсационное открытие, которое отменит тысячи операций.