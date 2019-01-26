Астрономы показали высококачественное фото астероида "Край света"

Астрономы опубликовали уникальную фотографию астероида "Край света" вблизи.

Об этом сообщает Аэрокосмическое управление США.

Снимок сделали 1 января в 07:26 утра по киевскому времени. Сфотографировали астероид Ultima Thule ("Край света") в поясе Койпера с помощью зонда New Horizons в минуты максимального сближения с объектом - с расстояния 6700 км за 7 минут до пролета мимо него.

На снимке ученые достигли детализации примерно 135 м на 1 пиксель фото. Обе сферы на фото усеяны углублениями, и NASA пока не может сказать, что это: ударные кратеры или же результат других процессов вроде образования карстов/выветривания.

"Одна из самых впечатляющих деталей - это яркий светлый пояс, разделяющий две сферы", - отметили астрономы.

Так как связь автоматической станции с NASA на таком расстоянии происходит при слабой пропускной способности канала, самые детализированные снимки астероида зонд будет слать на Землю еще очень долго — месяцами. С такого расстояния радиосигнал идет от аппарата в NASA около 6 часов и 9 минут.

Как сообщал "Апостроф", NASA опубликовало первые результаты работы своего нового телексопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), который за первые три месяца работы обнаружил три мира за пределами нашей Солнечной системы.