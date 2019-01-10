Спутник NASA обнаружил три новые планеты вне Солнечной системы: опубликованы видео

NASA опубликовало первые результаты работы своего нового телексопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), который за первые три месяца работы обнаружил три мира за пределами нашей Солнечной системы.

Об этом сообщает gismeteo.

Первый из обнаруженных миров — Pi Mensae с, планета размером с две Земли, обращающаяся вокруг своей звезды за шесть дней и расположенная в 60 световых годах от нас. Родительская звезда объекта похожа по характеристикам на Солнце.

Следующий мир — LHS 3884b, каменистая планета, которая больше Земли в 1,3 раза и находится в 49 световых годах от нас (на небосводе примерно в созвездии Индеец). Родительская звезда планеты — красный карлик, чей размер составляет одну пятую от размера Солнца. Движение по орбите вокруг звезды у планеты занимает всего 11 часов, то есть тела расположены очень близко (порода на стороне планеты, повернутой к светилу, может местами становиться лавой).

Третий обнаруженный мир — планета HD 21749b в три раза больше Земли и в 23 раза больше ее по массе. Время, за которое объект вращается вокруг своей звезды (80 % от массы Солнца, в 53 световых годах от нас), составляет 36 дней. Температура на поверхности небесного тела составляет 150 градусов по шкале Цельсия. Ученые говорят, что планета плотнее, чем Нептун, но вряд ли является каменистой. Возможно, это планета-океан или имеет очень плотную атмосферу.

Также есть вероятность, что рядом с HD 21749b есть и еще одна планета, похожая размером на нашу Землю и обращающаяся вокруг звезды за 8 дней, но данные пока недостаточно подтверждены.

Всего астрономы рассматривают и изучают сейчас больше 280 экзопланет-кандидатов, предложенных телескопом.

Среди других задач, выполненных TESS, в NASA отмечают фиксацию звездных событий, например, взрывов сверхновых. За время своей работы их телескоп отметил шесть.

Как сообщал "Апостроф", Boeing совместно с NASA создают пассажирский лайнер с необычными крыльями.