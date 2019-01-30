Астрономы нашли важный "ключ" для разгадки возникновения космоса и показали фото

Вблизи орбиты Плутона астрономы обнаружили эмбрион Солнечной системы: считают, что это позволит подойти ближе к пониманию того, как возникла наша Вселенная.

Об этом сообщает Nature Astronomy.

Как отмечается, последний найденный вблизи орбиты Плутона объект неожиданно оказался недостающим звеном в исследовании эволюции планет. Гипотезе о существовании этого звена более 70 лет, однако подтвердить ее опытным путем до сих пор не удавалось. Дело в том, что зародыш планеты слишком мал — от одного до нескольких километров в радиусе — что мешает даже мощнейшим телескопам его обнаружить.

Японские астрономы под руководством Ко Ариматсу применили метод так называемого покрытия — наблюдения за скоплением звезд в тот момент, когда они попадают в тень некого астрономического объекта, проходящего перед ними. Наблюдая за примерно 2000 звезд на протяжении 60 часов, ученые сумели обнаружить объект радиусом 1,3 километра.

Эмбрион Солнечной системы нашелся в поясе Эджворта-Койпера — это область за орбитой Нептуна. Астрономы полагают, что объекты, составляющие пояс, являются останками формирования Солнечной системы, сохранившими практически первозданный вид. Самым известным объектом пояса Эджворта-Койпера является Плутон.

Сообщается, что исследование находки японских астрономов позволит сделать значительный шаг вперед в планетологии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", группа ученых из Швеции, Австралии и США обнаружили в почве на Луне древнейший камень земного происхождения.