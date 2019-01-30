РУС. | УКР.

четверг, 31 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 января

01:04
"Ювентус" позорно вылетел из Кубка Италии: видеообзор
00:53
"Барселона" эффектно избежала вылета из Кубка Испании: видеообзор
00:19
Сколько украинцы будут отдыхать в феврале: календарь праздников

30 января

23:51
Астрономы нашли важный "ключ" для разгадки возникновения космоса и показали фото
23:34
Каким будет первый месяц весны в Украине: прогноз от народного синоптика
23:27
​Жванецкому доверяю: в Москве на улице провели опрос по кандидатам в президенты Украины, видео
23:16
В Киеве поймали опытного автомобильного вора: опубликованы фото
22:59
Римские "волки" опозорились в Кубке Италии, проиграв с фантастическим счетом: видеообзор
22:58
Будь проклята, весна 2014: в сети показали крик отчаяния в оккупированном Крыму
22:57
"Динамо" избавилось от легионера: подробности и фото
22:53
Выход очевиден: в Украине рассказали, как остановить Россию в Черном море
22:33
Оккупанты отчитались перед Москвой о грядущей катастрофе с мостом в Крым: опубликован документ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Астрономы нашли важный "ключ" для разгадки возникновения космоса и показали фото

среда, 30 января 2019, 23:51

Вблизи орбиты Плутона астрономы обнаружили эмбрион Солнечной системы: считают, что это позволит подойти ближе к пониманию того, как возникла наша Вселенная.

Об этом сообщает Nature Astronomy.

Как отмечается, последний найденный вблизи орбиты Плутона объект неожиданно оказался недостающим звеном в исследовании эволюции планет. Гипотезе о существовании этого звена более 70 лет, однако подтвердить ее опытным путем до сих пор не удавалось. Дело в том, что зародыш планеты слишком мал — от одного до нескольких километров в радиусе — что мешает даже мощнейшим телескопам его обнаружить.

Японские астрономы под руководством Ко Ариматсу применили метод так называемого покрытия — наблюдения за скоплением звезд в тот момент, когда они попадают в тень некого астрономического объекта, проходящего перед ними. Наблюдая за примерно 2000 звезд на протяжении 60 часов, ученые сумели обнаружить объект радиусом 1,3 километра.

Эмбрион Солнечной системы нашелся в поясе Эджворта-Койпера — это область за орбитой Нептуна. Астрономы полагают, что объекты, составляющие пояс, являются останками формирования Солнечной системы, сохранившими практически первозданный вид. Самым известным объектом пояса Эджворта-Койпера является Плутон.

Сообщается, что исследование находки японских астрономов позволит сделать значительный шаг вперед в планетологии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", группа ученых из Швеции, Австралии и США обнаружили в почве на Луне древнейший камень земного происхождения.

Фотовзгляд

Все галереи
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: