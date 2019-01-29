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​Ученые обнаружили на Луне древний осколок с Земли: как он туда попал

вторник, 29 января 2019, 03:22

Группа ученых из Швеции, Австралии и США обнаружили в почве на Луне древнейший камень земного происхождения.

Об этом сообщает Science Alert.

Исследователи провели анализ одного из образцов почвы, который доставила на Землю с Луны миссия Аполлон-14 в 1971 году и убеждены, что это может быть древний камень, который имеет земное происхождение.

В почве обнаружили кусочек кварца, полевого шпата и циркона весом 2 грамма. Такие минералы редко встречаются на Луне, однако распространены на Земле. Проведя химический анализ, ученые выяснили, что камень сформировался в окисленной системе, похожей к Земле, при температуре, как на Земле, а не в условиях температуры Луны. Чтобы такое соединение сформировалась на Луне, потребовались бы условия, существование которых раньше никогда не определяли на спутнике.

Ученые отмечают, что камень отлетел с Земли около 4 млрд лет назад, когда в планету врезался астероид или комета и в космос отправились множество обломков. Часть из них могла попасть на Луну, поскольку в то время он был почти в три раза ближе к Земле, чем сейчас.

Исследователи обнаружили, что образование породы приходилось примерно на 4-4,1 млрд лет назад. Камень сформировался под поверхностью Земли на глубине около 20 км, где он и оставался, пока его не отбросило его в космос, откуда и добрался до Луны.

"Это необычная находка, которая помогает отразить лучшую картину ранней Земли и столкновений, которые изменили нашу планету на заре ее жизни", - рассказал планетолог Дэвид Кринг с Лунного и Планетарного института.

Как сообщал "Апостроф", согласно выводам ученых из Университета Райса в США, появление биосферы на Земле, необходимой для существования жизни, стало результатом столкновения с обогащенной серой планетой около 4,4 млрд лет назад.

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