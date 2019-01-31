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NASA показало на фото, как умирает галактика

четверг, 31 января 2019, 02:31

Космический телескоп Hubble сфотографировал, как спиральная галактику D100 в скоплении Волос Вероники стремительно теряет газ, необходимый для создания новых звезд.

Соответствующие фото были опубликованы на официальном сайте NASA.

Скопление Волос Вероники находится на расстоянии около 320 миллионов световых лет от Земли. В ней более тысячи галактик, D100 - одна из них.

Она на огромной скорости движется к центру скопления, оставляя за собой шлейф водорода и пыли.

"Эта галактика - особенно яркий пример процессов, происходящих в массивных кластерах, когда галактика превращается из здоровой спиральной галактики в "красную и мертвую", - объясняет астролог Уильям Крамер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", группа ученых из Швеции, Австралии и США обнаружили в почве на Луне древнейший камень земного происхождения.

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