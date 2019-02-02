Ученые нашли в Антарктиде скелет "двоюродного брата" динозавров: фото

В Антарктиде палеонтологи обнаружили останки рептилии размером с игуану, которая была "двоюродным братом" динозавров.

Об этом сообщает ресурс ZN,UA.

Отмечают, что 250 миллионов лет назад континент был домом для разнообразных представителей дикой природы, в том числе, для рептилии, название которой означает "король Антарктиды".

Исследователям удалось обнаружить неполный скелет Antarctanax shackletoni. По их мнению, рептилия была хищником, который охотился на насекомых, ранних родственников млекопитающих и земноводных.

"Вместе с тем, самое интересное в рептилии – время и место ее обитания. Примерно за миллион лет до появления Antarctanax shackletoni на Земле произошло одно из самых массовых вымираний видов, в ходе которого погибло около 90% животных. Годы, которые последовали за вымиранием, были эволюционно свободными, что привело к появлению новых видов, которые соперничали друг с другом. Одной из самых успешных групп стали архозавры, включая динозавров", - говорится в сообщении.

Находка Antarctanax поможет поддержать идею о том, что Антарктида была местом быстрой эволюции и диверсификации после массового вымирания. Ученые подчеркивают, что континент - одно из мест, где наука находится на ранней стадии исследования, и Antarctanax - лишь маленький вклад в изучение истории Антарктиды.

Как сообщал "Апостроф", палеонтологи из США, Канады и Китая нашли в одном из образцов янтаря доисторического птенца длиной 6 сантиметров.