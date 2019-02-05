В Черном море обнаружили затерянный флот Гитлера: фото

На дне Черного моря обнаружили три немецкие подлодки времен Второй мировой.

Об этом сообщают росСМИ.

Такую находку обнаружил турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай. Подводную лодку U-23 нашли неподалеку от турецкого города Агва, а U-19 и U-20 лежали около берегов Стамбула.

Долгое время местонахождение подводных лодок немецких ВМС оставалось неизвестным, из-за чего их прозвали "потерянным флотом Гитлера". Они были затоплены в 1944 году у берегов Турции.

"Более десяти лет назад дайвер обнаружил карту, на которой командир U-23 обозначил место выхода своего экипажа на берег. После этого он и турецкие ВМС начали поиски субмарин. На это ушло почти четыре года", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", археологи из Болгарии и Британии нашли на дне Черного моря корабль, который пролежал под водой более 2400 лет.