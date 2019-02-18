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Совершенно потрясающе: в сети опубликовали рентгеновские снимки животных

понедельник, 18 февраля 2019, 23:17

Команда ветеринаров Лондонского зоопарка опубликовала подборку рентгеновских снимков животных, сделанных во время обследования 18 тысяч обитателей зоопарка.

Об этом сообщает BBC.

На снимках хорошо видны скелеты животных - лягушек, змей, черепах и ящериц. Рентген остается одним из наиболее эффективных методов диагностики, говорят ветеринары.

По словам ветеринара Хизер Макинтош, по рентгеновскому снимку можно очень многое сказать о здоровье животного - от того, насколько крепкая у них костная система до того, есть ли у них заболевания сердца.

"Эти снимки необходимы в нашей работе. И хотя мы видим эти уникальные снимки довольно часто, мы все равно считаем, что они совершенно потрясающие", - заявила она.

Публикация рентгеновских снимков животных была приурочена к образовательному проекту Vets in Action Зоологического общества Лондона. В рамках мероприятия проводятся мастер-классы для школьников, где они могут попробовать себя в роли ветеринаров.

Рентгеновский снимок аризонского ядозуба

Ящерица из семейства гекконов - геккон токи

Рентгеновский снимок щетинистого броненосца

Большеголовая черепаха - небольшая пресноводная черепаха очень своеобразного строения. Ее несоразмерно большая голова из-за своей величины не втягивается в панцирь

Маисовый полоз. Длина его тела может достигать 1,8 метра

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали самые смешные фото животных 2018 года.

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