Совершенно потрясающе: в сети опубликовали рентгеновские снимки животных

Команда ветеринаров Лондонского зоопарка опубликовала подборку рентгеновских снимков животных, сделанных во время обследования 18 тысяч обитателей зоопарка.

Об этом сообщает BBC.

На снимках хорошо видны скелеты животных - лягушек, змей, черепах и ящериц. Рентген остается одним из наиболее эффективных методов диагностики, говорят ветеринары.

По словам ветеринара Хизер Макинтош, по рентгеновскому снимку можно очень многое сказать о здоровье животного - от того, насколько крепкая у них костная система до того, есть ли у них заболевания сердца.

"Эти снимки необходимы в нашей работе. И хотя мы видим эти уникальные снимки довольно часто, мы все равно считаем, что они совершенно потрясающие", - заявила она.

Публикация рентгеновских снимков животных была приурочена к образовательному проекту Vets in Action Зоологического общества Лондона. В рамках мероприятия проводятся мастер-классы для школьников, где они могут попробовать себя в роли ветеринаров.

Рентгеновский снимок аризонского ядозуба

Ящерица из семейства гекконов - геккон токи

Рентгеновский снимок щетинистого броненосца

Большеголовая черепаха - небольшая пресноводная черепаха очень своеобразного строения. Ее несоразмерно большая голова из-за своей величины не втягивается в панцирь

Маисовый полоз. Длина его тела может достигать 1,8 метра

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