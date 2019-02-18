Украинцы увидят самое большое суперлуние 2019 года: названо время и дата

Ранним вечером во вторник, 19 февраля, около 17:00 украинцы смогут увидеть полную Луну, которая будет выглядеть больше, чем обычно.

Об этом сообщает Astronomy Now.

Такой оптический обман связан с тем, что в этот день Луна близко подойдет к Земле и окажется в точке, называемой перигеем.

В частности, во вторник, 19 февраля, Луна подойдет к Земле на расстояние (между центрами) 356,763 километров. В следующий раз Луна будет еще ближе к Земле только 24 декабря 2026 года. Но это не станет рекордом. Минимальное в XXI в. расстояние (356,447 км) между Землей и Луной будет зафиксировано 6 декабря 2052 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы впечатляющие фото первого в 2019 году солнечного затмения.