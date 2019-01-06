Опубликованы впечатляющие фото первого в 2019 году солнечного затмения

Рано утром в воскресенье, 6 января жители восточной части Азии могли наблюдать первое в 2019 году солнечное затмение.

Фото явления очевидцы опубликовали в соцсетях.

Отметим, что, к сожалению, уникальное астрономическое явление можно было увидеть только на востоке Китая и Монголии, в Японии, на Корейском полуострове, ряде регионов Дальнего Востока России, крайнем юго-западе Аляски и в северной части Тихого океана.

В этот день специалисты советуют проявлять осторожность в транспорте, за рулем, на дорогах, не стоит в этот период совершать поездки и путешествовать.

Добавим, что следующее солнечное затмение состоится 2 июля. А вот первое в этом году лунное затмение можно будет наблюдать уже 21 января.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", летом 2018 года очевидцы по всему миру показали зрелищные фото лунного затмения.