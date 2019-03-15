Физики впервые зафиксировали путешествие в прошлое: что произошло

Группа физиков из США, Швейцарии и России впервые смогли зафиксировать перемещение квантовой частицы из настоящего времени в прошлое.

Об этом говорится в статье Scientific Reports.

Как сообщается, физики проводили ряд экспериментов, пытаясь понять, может ли хотя бы одна частица совершить путешествие во времени. Во время одного из экспериментов ученым удалось зафиксировать, как электрон на долю секунды перенесся в прошлое.

Таким образом, ученым удалось нарушить второй закон термодинамики, который указывает, что для вселенной в целом энтропия возрастает. Ученые обнаружили, что этот закон можно обойти на квантовом уровне.

При этом в статье отмечается, что электрон спонтанно оказался в прошлом, а ученые не исключают, что такое событие является крайне редким. Они допускают, что такое даже может случиться всего раз за все время существования Вселенной.

В свою очередь ведущий автор исследования, завлабораторией физики квантовых информтехнологий МФТИ Гордей Лесовик объяснил изданию Meduza суть эксперимента.

"Наша работа посвящена стреле времени, то есть последовательности событий между прошлым и будущим. Стрела направлена в одну сторону — потому что после 14 марта мы не можем проснуться на следующее утро 13 марта. Все события в нашей жизни делятся на "до" и "после" — это и есть стрела времени", - рассказал он.

По словам Лесовика, ученые "провели эксперимент и смогли вернуть квантовую систему из наконечника стрелы в ее основание, проще говоря, из будущего в прошлое".

"У нас была система сверхпроводящих кубитов (квантовый разряд или наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере, – Ред.), с которыми мы провели несколько операций. В результате вся эта квантовая система начала эволюционировать назад во времени", - объяснил он.

Объясняя сложность проведенного эксперимента, ученый отметил, что это "все равно что заставить разбитую чашку заново собраться в одно целое".

Относительно возможности путешествий во времени для человека, ученый отметил, что это пока нереально.

"Надо понимать, что наше исследование посвящено перемещению во времени только на квантовом уровне. Говорить о путешествиях во времени для людей пока нельзя — это фантазия. Можно с таким же успехом утверждать, что через секунду мы переместимся с Земли на Луну. Вероятность такого события есть, она ненулевая. Но всерьез это обсуждать невозможно", - резюмировал он.

Лесовик также отметил, что несмотря на то, что ученым удалось отправить квантовую частицу в прошлое, они все еще не способны отправить ее в будущее.

Как сообщал "Апостроф", ранее физики в США подтвердили предсказания Эйнштейна по гравитационным волнам.