РУС. | УКР.

пятница, 15 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

15 марта

04:36
Сказочная пропаганда: в сети показали фото, как в Крыму готовятся к визиту Путина
03:32
Физики впервые зафиксировали путешествие в прошлое: что произошло
02:13
"Приятного" аппетита: в сети показали фото "вкусной" экзотики в супермаркете Киева
01:31
В Киеве возле вокзала поймали молодую уличную воровку: фото
00:50
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция
00:42
Минус два фаворита: определились все участники 1/4 финала Лиги Европы
00:22
Журналисты нашли героя, спасшего мать и упавшего в море младенца: опубликовано видео
00:11
В четвертьфинале без России: клуб Ракицкого вылетел из Лиги Европы

14 марта

23:59
Корабль из Украины устроил ЧП в Керченском проливе: первые подробности
23:52
На Донбассе ликвидирован "Хулиган" и его боевая подруга: опубликованы фото
23:32
Под Киевом иностранец устроил смертельное ДТП на переходе: фото
23:07
Под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира за кипиш из-за сдачи: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Физики впервые зафиксировали путешествие в прошлое: что произошло

пятница, 15 марта 2019, 03:32

Группа физиков из США, Швейцарии и России впервые смогли зафиксировать перемещение квантовой частицы из настоящего времени в прошлое.

Об этом говорится в статье Scientific Reports.

Как сообщается, физики проводили ряд экспериментов, пытаясь понять, может ли хотя бы одна частица совершить путешествие во времени. Во время одного из экспериментов ученым удалось зафиксировать, как электрон на долю секунды перенесся в прошлое.

Таким образом, ученым удалось нарушить второй закон термодинамики, который указывает, что для вселенной в целом энтропия возрастает. Ученые обнаружили, что этот закон можно обойти на квантовом уровне.

При этом в статье отмечается, что электрон спонтанно оказался в прошлом, а ученые не исключают, что такое событие является крайне редким. Они допускают, что такое даже может случиться всего раз за все время существования Вселенной.

В свою очередь ведущий автор исследования, завлабораторией физики квантовых информтехнологий МФТИ Гордей Лесовик объяснил изданию Meduza суть эксперимента.

"Наша работа посвящена стреле времени, то есть последовательности событий между прошлым и будущим. Стрела направлена в одну сторону — потому что после 14 марта мы не можем проснуться на следующее утро 13 марта. Все события в нашей жизни делятся на "до" и "после" — это и есть стрела времени", - рассказал он.

По словам Лесовика, ученые "провели эксперимент и смогли вернуть квантовую систему из наконечника стрелы в ее основание, проще говоря, из будущего в прошлое".

"У нас была система сверхпроводящих кубитов (квантовый разряд или наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере, – Ред.), с которыми мы провели несколько операций. В результате вся эта квантовая система начала эволюционировать назад во времени", - объяснил он.

Объясняя сложность проведенного эксперимента, ученый отметил, что это "все равно что заставить разбитую чашку заново собраться в одно целое".

Относительно возможности путешествий во времени для человека, ученый отметил, что это пока нереально.

"Надо понимать, что наше исследование посвящено перемещению во времени только на квантовом уровне. Говорить о путешествиях во времени для людей пока нельзя — это фантазия. Можно с таким же успехом утверждать, что через секунду мы переместимся с Земли на Луну. Вероятность такого события есть, она ненулевая. Но всерьез это обсуждать невозможно", - резюмировал он.

Лесовик также отметил, что несмотря на то, что ученым удалось отправить квантовую частицу в прошлое, они все еще не способны отправить ее в будущее.

Как сообщал "Апостроф", ранее физики в США подтвердили предсказания Эйнштейна по гравитационным волнам.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: