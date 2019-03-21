Как выглядит первый в мире "смартфон-книжка": опубликовано видео

В сети появилось шпионское видео, на котором можно увидеть новый складной смартфон Samsung Galaxy Fold.

Видео было опубликовано на Youtube канале "phoneoftime".

Ролик из Вьетнама описывает процедуру разблокировки залоченной операторской модели для сети AT&T. Как отмечают наблюдатели, больше всего фанатов компании волновало место изгиба внутреннего экрана — будет ли оно заметно при повседневном использовании, и их опасения подтвердились.

Складку видно под углом к экрану, но если камера находится напротив экрана, это не так бросается в глаза. Сама 7.3-дюймовая панель никак не искажает цвета, но на темном фоне полосу по центру легко различить за счет бликов.

Однако представители Samsung уверены, что формат книжки был наиболее удачным. Главным конкурентом Galaxy Fold выступает Huawei Mate X с гибким экраном на внешней стороне, но так его проще поцарапать.

Релиз Samsung Galaxy Fold запланирован на 26 апреля. За несколько недель до этого компания проведёт ещё одно мероприятие, где подробнее расскажет о новинке. Цена складного смартфона начинается с 1980 долларов. В продаже также появится более дорогая модификация для работы в сетях 5G.

Как сообщал "Апостроф", ранее была найдена опасная причина быстрой разрядки смартфона на Android.