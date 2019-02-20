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Представлен первый в мире смартфон со сгибаемым экраном: фото, видео и цена

среда, 20 февраля 2019, 22:39
Фото: соцсети

В среду, 20 февраля, в Сан-Франциско (США) представили первый гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold, который обладает оригинальным дизайном, которого не было ранее.

Удивительной особенностью нового смартфона является наличие гибкой подложки и возможность сложить его пополам экраном внутрь.

Отметим, что в сложенном виде телефон имеет следующие характеристики: 4,6 дюйма экран, в разложенном - 7,3. То есть это почти полноценный планшет. Добавим, что представленный смартфон – это не прототип новой модели, а уже розничная его версия. Смартфон-трансформер будет доступен в четырех расцветках.

Что касается технических характеристик, то объем батареи - 4300 Мп. Аккумулятора здесь два - потому что два экрана. А еще в этом гаджете имеются сразу шесть камер. Независимо от того, какой стороной вы держите смартфон - он фотографирует и снимает видео любой стороной. В разложенном состоянии на дисплее можно будет работать в трех экранах, что говорит о мультизадачности нового уровня. Например, сообщение, которое пришло на маленький экран можно открыть сразу и на большом. То есть экраны как бы перетекают друг в друга.

В телефоне 12 Гб оперативной памяти. Цена вопроса - 1980 долларов. Продавать новинку начнут с апреля.

Как сообщал "Апостроф", ранее была найдена опасная причина быстрой разрядки смартфона на Android.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Samsung, фото, видео

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