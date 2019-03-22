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Выше скорости света: физики сделали удивительное открытие, способное изменить мир

пятница, 22 марта 2019, 04:29

Международной группе физиков удалось установить, что квантовая частица способна за ненулевое конечное время пройти через условный барьер, фактически превысив даже скорость света.

Об этом пишет в Facebook журналист Иван Яковина, рассказывая о результатах описанных в научной статье издания Nature.

"Ученые, изучающие квантовое туннелирование, пришли к мнению, что частица, вполне возможно, преодолевает препятствие мгновенно, то есть не только беспрепятственно проходит "сквозь стену", но и делает это с нарушением верхнего скоростного предела - скорости света", - рассказал он.

По словам Яковины, один из авторов исследования, Игорь Литвинюк, сообщил, что, как показало исследование, "потолок" длительности процесса туннелирования составлял 1,8 аттосекунды (аттосекунда - это миллиардная часть миллиардной доли секунды, - "Апостроф").

Литвинюк допускает, что таким образом можно прийти к выводу, что в квантовом мире "потолок" може вообще быть равен нулю.

Яковина считает, что это открывает перед человечеством невероятные перспективы. В частности, речь идет о квантовых компьютерах будущего, которые, вполне возможно, будут выполнять процессы быстрее скорости света.

В свою очередь издание Lenta отмечает, что туннельный эффект, который можно представить, как прохождение объекта сквозь стену, наблюдается в квантовых системах и невозможен в классической механике.

Он заключается в том, что частица может преодолеть потенциальный барьер, не имея для этого достаточно энергии, из-за соотношения неопределенностей Гейзенберга (чем точнее измеряется одна характеристика частицы, тем менее точно можно измерить вторую, – "Апостроф").

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что физики впервые зафиксировали путешествие в прошлое.

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