Ученые создали уникальные кровеносные сосуды человека

Американские ученые провели успешные испытания бесклеточных сосудов человека (HAV).

Об этом сообщает журнал Science.

Ученые из Университета Дьюка и Йельского университета провели испытания сосудов и организмы акцепторов не только приняли искусственные сосуды, но и превратили их в часть собственной кровеносной системы.

На сегодняшний день, чтобі заменить сосуды требуется брать их из других частей тела или использовать сосуды животных. Также иногда прибегают и к к синтетическим заменителям. Ни одно из решений не является идеальным, так как в ряде случаев может начаться инфекция или отторжение имплантата. Однако благодаря биологом одним из лучших методов пока стали бесклеточные сосуды человека.

"Из тел, пожертвованных науке, ученые собирали образцы мышечных и эндотелиальных клеток, из которых состоят сосуды и их слизистая оболочка. Затем они "нанизывали" их на биоразлагаемый сетчатый каркас для выращивания. После того как сосуды вырастали, биологи удаляли заимствованные клетки, оставляя лишь трубку из белков. Длина трубки варьируется от 35 до 42 сантиметров, ее диаметр - шесть миллиметров. По словам ведущего автора исследования Хизер Причард, удаление клеток необходимо для того, чтобы сосуды можно было изготавливать большими партиями и хранить в операционных залах для имплантации любому пациенту", - говорится в сообщении.

В клинических испытаниях участвовали 60 человек возрастом от 18 до 80 лет. HAV имплантировали в плечо и предплечье. За тем, как приживались искусственные сосуды, специалисты наблюдали от 16 до 200 недель. Они заметили, что хотя сосуды не содержали клеток, организмы пациентов начали сами превращать их в многослойную живую ткань, похожую на нативные кровеносные сосуды. Более того, их тело "ремонтировало" HAV после того, как те повредили иглами для диализа.

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