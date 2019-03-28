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Ученые создали "вечную" кожу, которая может совершить революцию в робототехнике: видео

четверг, 28 марта 2019, 04:36

Ученые Национального университета Сингапура завершили работу над водостойкой искусственной кожей GLASSES, которая сама восстанавливается после повреждений.

По данным ученых, такую кожу можно использовать для создания мягких роботов или интерфейсов взаимодействия человека и машины.

Руководитель исследовательской группы Бенджамин Ти рассказал, что целью работы было создать искусственный материал, который бы повторял водостойкую природу медуз и в то же время мог реагировать на прикосновения.

Для достижения нужного эффекта исследователи смешали эластичный плести с ионизированной жидкостью, богатой фтором, и сделали гель. Интересно, что такая "кожа" может работать и в морской воде и в щелочной или кислотной среде. Кроме того, она может самовосстанавливаться, что ученые продемонстрировали на видео.

Ранее "Апостроф" сообщал, что международной группе физиков удалось установить, что квантовая частица способна за ненулевое конечное время пройти через условный барьер, фактически превысив даже скорость света.

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