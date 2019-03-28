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Ученые рассказали о невероятной находке под гигантским ледником в Антарктиде: фото и видео

четверг, 28 марта 2019, 01:41

Австралийские специалисты обнаружили огромные подводные озера под наибольшим ледником в восточной Антарктиде.

Как сообщает The Guardian, речь идет о леднике Тоттен, который имеет ширину 30 километров и толщину до двух километров.

"Озера были обнаружены учеными, которые подожгли небольшие взрывчатые вещества на глубине 2 м ниже поверхности ледника Тоттен и прослушали отраженный звук", - говорится в сообщении.

Ученый Бен Гальтон-Фензи считает, что такая находка имеет решающее значение для того, чтобы помочь ученым предсказать, как таяние ледников Антарктики может повлиять на мировой океан. Прежде считалось, что в случае таяния ледник Тоттен может поднять уровень моря на семь метров.

Специалист уверен, что если под ледником есть коренная порода, то он будет двигаться медленнее, а если там есть вода или мягкие отложения, он будет двигаться быстрее. В ближайшее время исследователям предстоит изучить образцы воды из озер, расположенных под ледников.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Антарктиде палеонтологи обнаружили останки рептилии размером с игуану, которая была "двоюродным братом" динозавров.

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