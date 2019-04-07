Кладбище домашних животных: в Египте обнаружили необычную древнюю гробницу, фото

Археологи обнаружили мумии мышей и других животных в древнеегипетской гробнице неподалеку от города Сохаг.

Об этом сообщает BBC.

Останки мышей и других животных были уложены вокруг двух саркофагов с человеческими мумиями. Изнутри на стены гробницы нанесены изображения похоронной процессии и работающих в поле людей.

По словам экспертов, возраст гробницы - более 2 тысяч лет. В ней были похоронены высокопоставленный вельможа по имени Туту и его жена.

Древний памятник обнаружили в октябре 2018 года благодаря охотникам за древними артефактами, которые проводили там незаконные раскопки. Злоумышленников задержали.

Также исследователи обнаружили более 50 мумий мышей, кошек и птиц. В мумифицированном зверинце нашлись даже соколы.

Египетское министерство по делам древностей надеется, что находка привлечет туристов в Сохаг, находящийся в 390 км к югу от Каира.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", группа ученых в ходе раскопок в регионе Дамухи на Кубе обнаружила большое количество останков летающих рептилий, проживавших на Земле в меловой период (145 млн - 66 млн лет назад), - птерозавров.