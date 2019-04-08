Космический зонд показал фантастические фото обратной стороны Луны

Израильский космический аппарат Beresheet совершил первый успешный маневр на эллиптической орбите Луны.

Об этом сообщает компания SpaceIL, которая занималась строительством аппарата.

"Двигатель Beresheet работал 271 секунду и сжег 55 кг топлива, снижается при этом с 10400 км до 750 км от Луны", - говорится в сообщении.

При этом, в компании уточнили, что все приборы работали нормально и синхронно. Уточняется, что посадка Beresheet на Луну запланирована на 11 апреля.

Отметим, что Beresheet выпустили еще 22 февраля с мыса Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной американской компании SpaceX. Название зонда в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.

Как сообщал "Апостроф", ранее NASA показало необычные фото поверхности спутника Земли.