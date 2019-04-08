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Космический зонд показал фантастические фото обратной стороны Луны

понедельник, 08 апреля 2019, 08:34
Фото: соцсети

Израильский космический аппарат Beresheet совершил первый успешный маневр на эллиптической орбите Луны.

Об этом сообщает компания SpaceIL, которая занималась строительством аппарата.

"Двигатель Beresheet работал 271 секунду и сжег 55 кг топлива, снижается при этом с 10400 км до 750 км от Луны", - говорится в сообщении.

При этом, в компании уточнили, что все приборы работали нормально и синхронно. Уточняется, что посадка Beresheet на Луну запланирована на 11 апреля.

Отметим, что Beresheet выпустили еще 22 февраля с мыса Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной американской компании SpaceX. Название зонда в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.

Как сообщал "Апостроф", ранее NASA показало необычные фото поверхности спутника Земли.

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