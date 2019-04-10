Астрофизики опубликовали первое в истории фото черной дыры

Астрофизики показали первое в истории изображение черной дыры.

Ее фото опубликовали в соцсетях.

Уточняется, чтобы получить изображение черной дыры, ученые объединили восемь телескопов в разных точках Земли в один большой "виртуальный телескоп". Его направили на два объекта — Стрелец А* в центре нашей галактики и еще одну черную дыру в другой галактике.

Известно, что исследователи вели наблюдения за черными дырами на протяжении 10 дней в апреле 2017 года. В результате они получили 500 терабайт данных, обработка которых заняла два года. Проект по получению первого изображения черной дыры получил название "Телескоп горизонта событий".

Как сообщал "Апостроф", ученые показали уникальное видео с белой акулой.