​Ученые показали уникальное видео с белой акулой

Ученые у берегов Южной Африки надели камеры на белых акул и сняли видео об их охоте от первого лица.

Соответствующие видеокадры публикует "Лентач".

С помощью ролика можно окунуться в подводный мир и почувствовать себя его обитателем.

Всего материала ученые отсняли на 28 часов, но поделиться со всеми они решили лишь полутораминутным роликом.

На видео также можно заметить тюленей.

Как сообщал "Апостроф", итальянские защитники природы обнаружили в теле мертвой беременной самки кита 22 килограмма пластика.

Также сообщалось, что дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф едва не стал добычей кита у побережья ЮАР.