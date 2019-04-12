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В сети показали раритетное фото Гагарина на рыбалке в Крыму

пятница, 12 апреля 2019, 10:09

В день космонавтики, 12 апреля, в сети опубликовали раритетное фото первого человека, отправившегося в космос, Юрия Гагарина в Крыму.

Соответствующий снимок опубликовал Сергей Киселев в группе Крымоустройство в Facebook.

"Раритетик. Посвящается Дню космонавтики - Юрий Гагарин и Александра Пахмутова (известный композитор, - прим. ред.) на рыбалке в Артеке", - подписал снимок он.

Напомним, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Путина внезапно забыли, что Гагарин летал в космос.

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