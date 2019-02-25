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​У Путина внезапно забыли, что Гагарин летал в космос

понедельник, 25 февраля 2019, 13:43

На сайте Роскосмоса в разделе "запуски" отмечены все даты пусков космических аппаратов с космодромов "Плесецк" и "Байконур", кроме легендарного полета Юрия Гагарина.

Об этом пишет российское издание "Говорит Москва".

В шапке раздела указано, что в нем содержатся сведения о полётах 1960-1969 годов.

Однако полёт "Востока-1", на борту которого Юрий Гагарин впервые вышел на околоземную орбиту, совершённый 12 апреля 1961 года, на сайте Роскосмоса не зафиксирован.

Позже в пресс-службе госкорпорации пояснили, что это недоработка, связанная с перезапуском сайта.

"Новый сайт Госкорпорации "Роскосмос" начал свою работу 25 ноября 2018 года, некоторые его разделы продолжают наполняться в рабочем режиме, для этого периодически требуется техническая доработка самого сайта. Разумеется, история запусков до марта 1963 года также будет дополнена и конечно в нее будут включены запуск первого спутника и первый полет Ю.А. Гагарина", - пояснили в Роскосмосе.

Как сообщал "Апостроф", недавно Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассмешил своим заявлением о способностях Илона Маска.

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