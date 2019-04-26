​Украинским школьникам придумали новую систему сдачи ВНО: инфографика

С 2021 в ВНО для выпускников школ войдет еще несколько обязательных предметов, а тестирование по украинскому языку и математике будут 2-х уровней сложности.

Об этом заявила Министр образования и науки Лилия Гриневич 26 апреля 2019 во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

"Мы вводим с 2021 двухуровневый экзамен по украинскому языку: это будет базовый уровень - украинский язык как государственный - и углубленное изучение - украинский язык и литература. Также с 2021-го мы планируем ввести обязательную ГИА по математике с форме ВНО. Оно также будет двухуровневое, то есть будет легче и более сложный уровень, в зависимости от потребностей поступающего", - пояснила Лилия Гриневич.

Она добавила, что математика играет особое значение в когнитивном развитии детей, поэтому ее изучение является чрезвычайно важным.

"Базовые навыки по математике необходимы каждому человеку - она развивает логическое и абстрактное мышление. А это навыки, которые нужны всем людям, и все больше стран делают внешний экзамен по математике обязательным для всех детей после завершения школы", - отметила министр.

Третьим обязательным предметом будет история Украины или английский язык на выбор.

"То есть мы сейчас серьезно готовимся к усилению с 2021 как изучение математики, так и английского языка. Эти предметы являются чрезвычайно важными для человека, который хочет быть конкурентной в современном мире", - отметила Лилия Гриневич.

Таким образом, 2021 выпускники школ обязательно сдавать ГИА в форме ВНО по:

1. Украинского языка - 1 уровень, или украинском языку и литературе - 2 уровень.

2. Математики - 1 или 2 уровень на выбор.

3.История Украины или английский на выбор.

Также они смогут при желании сдавать дополнительные предметы по выбору.

Как сообщал "Апостроф", в 2019 году для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировались 354 051 украинец.