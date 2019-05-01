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Ученые создали компьютер, который видит будущее

среда, 01 мая 2019, 01:26
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В Технологическом университете Наньянга ученые создали специальный компьютер, который способен увидеть 16 возможных вариантов развития событий с помощью анализа поведения мельчайших частиц.

Об этом сообщает dailytechinfo.

Отмечается, что компьютер для анализа возможных вариантов будущего использует законы квантовой механики.

Ученые уточняют, что созданный ими механизм не позволяет просчитать все возможные аспекты, влияющие на будущее, однако исход событий вроде подбрасывания монетки четыре раза подряд (когда создается 16 вариантов развития событий) он предсказывает с высокой точностью.

Компьютер кодирует каждый из вариантов будущего в виде фотона, находящегося в состоянии суперпозиции, и проходящего после этого через череду датчиков.

В данный момент ученые перешли к следующему этапу разработки – предсказывание событий без постороннего вмешательства с повышенными шансами на один из исходов. Такое исследование (аналогичное опыту с подбрасыванием монетки внутри коробки) позволит компьютеру подсчитать влияние посторонних факторов на систему.

Своими опытами ученые преследуют цель улучшить работу систем машинного самообучения, которые станут основой для создания искусственного интеллекта, способного предугадывать, в частности, колебания курса акций на фондовом рынке.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе журналистам презентовали экспериментальную систему автоматизированного ведения боя. В рамках технологии все вражеские позиции нанесены на карту и доступ к контролю за боем может получить любой военнослужащий: от взводного офицера и до командующего Объединенных сил.

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