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В США провели испытания ракеты для космических туристов: впечатляющее видео

четверг, 02 мая 2019, 22:57
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В четверг, 2 мая, в США был произведен успешный старт многоразовой ракеты New Shepard, которую компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin собирается использовать для туристических экспедиций.

Об этом сообщает "Space.com".

Как отмечается, это был одиннадцатый тест-запуск — с грузом для 38 научно-исследовательских проектов, в том числе девяти для NASA.

Полезная нагрузка включала эксперименты с 3D-печатью, биомедицинские исследования, а также тестирование центрифуги для моделирования лунной и марсианской гравитации.

Вся миссия заняла немногим более 10 минут. За это время ракета поднялась на высоту около 106 км, достигнув максимальной скорости 3567 км/ч. Ускоритель и капсула мягко приземлились друг за другом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17 апреля в 23:46 по киевскому времени в США прошел запуск ракеты-носителя Antares, детали к которой разрабатывались в ряде городов Украины.

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