NASA запустило в космос ракету, разработанную с помощью Украины: фото и видео

17 апреля в 23:46 по киевскому времени в США прошел запуск ракеты-носителя Antares, детали к которой разрабатывались в ряде городов Украины.

Как сообщает американская пресса, корабль назвали в память о самом молодом члене экипажа Apollo 1 Роджере Чаффи, который погиб при пожаре во время испытаний в 1967 году.

Главная конструкция маршевой ступени корабля разработана украинским КБ Южное и произведена на Южмаше при сотрудничестве с Хартрон-АРКОС (Харьков), Киевприбор (Киев), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), ЧЕЗАРА и РАПИД (Чернигов).

На борту ракеты находится беспилотный грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию 3,5 тонны воды, пищу и аппаратуру. Кроме того, на его борту находятся материалы для экспериментов и подопытные мыши.

Запуск ракеты проходил с коммерческого космодрома MARS на полуострове Делмарва в американском штате Виргиния.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ученые из американского космического агентства NASA опубликовали видео с результатами эксперимента по изучению поведения мышей в космосе.